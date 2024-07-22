Легкоатлетка из Воскресенска выиграла международные соревнования в Бресте

Фото: МБУ ДО "СШОР "Академия Спорта"

Спортсменка из Воскресенска показала лучший результат на Матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Соревнования прошли в Бресте в июле.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» Алиса Махмутова из Воскресенска показала лучший результат среди девушек в метании диска — 49,91. Серебро и бронзу поделили спортсменки из Белоруссии.

Международные соревнования прошли с 16 по 17 июля. Участниками стали юноши и девушки 2007 года рождения и моложе. Всего в Бресте разыграли 41 комплект медалей. Российская сборная выиграла 87 медалей: 31 золотую, 30 серебряных и 26 бронзовых.

Матчевую встречу среди команд Союзного государства посвятили 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

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