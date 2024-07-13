Легкоатлетка из Воскресенска установила рекорд на первенстве России

Воскресенская спортсменка Алиса Махмутова стала рекордсменом первенства России по легкой атлетике в Смоленске. Участие в состязаниях приняли более 60 спортсменов из 69 регионов России.

Алиса Махмутова — воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске.

На первенстве России она выступила в двух дисциплинах: метание диска и толкание ядра. Алиса установила личный рекорд в метании диска: 52 метра и 14 сантиметров.

Также в прошлом месяце девушка показала высокие результаты на первенстве Московской области по легкой атлетике, завоевав сразу две золотые медали.

Теперь атлетка в составе сборной России поедет в Брест на международные соревнования дружественных государств.

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