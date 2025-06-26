Легкоатлетка из Можайска победила на чемпионате России

Бегунья из Можайска выступала в составе сборной Подмосковья. В индивидуальных дисциплинах она также показала хорошие результаты, заняв пятое место на дистанциях 200 и 400 метров.

Анастасия Говорова начала заниматься плаванием в 15-летнем возрасте, чтобы укрепить здоровье по совету медиков, а затем увлеклась бегом. Стремление к активной жизни и занятиям спортом в дочери постоянно поддерживала ее мать — тренер по легкой атлетике ДС «Багратион» Валентина Говорова. Постоянные тренировки позволили спортсменке попасть в сборную команду Московской области по легкой атлетике и плаванию. Она выступает как в индивидуальных забегах, так и в командных эстафетах.

На чемпионате России 2017 года среди спортсменов с ограниченными возможностями можайская бегунья впервые стала бронзовым призером на дистанции 3 тысячи метров. В 2024 году она одержала первую победу в женском зачете эстафеты 4×200 м, а в следующем сезоне вновь подтвердила свой статус одной из сильнейших легкоатлеток страны, повторно заняв призовую позицию на первенстве России.