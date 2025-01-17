Легкоатлетка из Богородского округа завоевала серебро на турнире в Смоленске

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике в помещении проходило в Смоленске с 14 по 18 января 2025 года. В нем участвовали 850 атлетов из 17 регионов России, охватывающих разные возрастные категории, включая мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 23 лет, а также юношей и девушек до 18 и 16 лет.

На турнире блестяще выступила воспитанница «Спортивной школы олимпийского резерва» из Богородского округа. 15 января, в первый день состязаний для юниоров до 23 лет, Елизавета Петрова завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров с препятствиями, показав время 7.06.81.

Подготовкой спортсменки занимался тренер Андрей Прохоров. Этот успех стал результатом усердных тренировок и преданности выбранному виду спорта. Атмосфера турнира в Смоленске подарила участникам возможность продемонстрировать свои достижения и вдохновила многих на новые цели. Успех Елизаветы Петровой на турнире — это не только результат ее индивидуальных усилий, но и коллективная работа всей команды, включая тренеров и родителей, которые поддерживают ее на каждом этапе пути. Этот момент вдохновляет юных спортсменов и подчеркивает, что упорство и трудолюбие всегда вознаграждаются.