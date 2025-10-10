Легкоатлетический забег провели в Протвине

Центр молодежных инициатив в Протвине городского округа Серпухов провел акцию за здоровый образ жизни. В ней приняли участие более 300 человек — воспитанники объединений и спортивных секций.

Акцию проводят на протяжении 15 лет. На старт вышли около 300 участников, в том числе воспитанники Федерации тайского бокса, Школы гандбола, секции плавания и легкоатлеты из клуба «Пилигрим». Акцию поддержали школьники и участники военно-патриотического клуба «Армеец» из разных образовательных учреждений.

Организаторы поблагодарили всех за вклад в развитие культуры здоровья. Они призвали участников поддерживать подобные инициативы, способствующие укреплению физического состояния и духа каждого жителя города.