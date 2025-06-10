Сегодня 09:56 Легкоатлетический забег прошел в Волоколамском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского м.о. Подмосковье

Спортсмены

Волоколамск

Традиционное спортивное мероприятие «Волоколамский рубеж» собрало у разъезда Дубосеково более 1,5 тысячи спортсменов. Приехали бегуны разных округов Подмосковья, Москвы, Тверской и Рязанской областей и других регионов.

На старт у мемориала 28 героям-панфиловцам вышли участники в возрасте от четырех лет до 91 года. Самые маленькие бегуны преодолевали 300 и 600 метров. Для остальных спортсменов были предусмотрены дистанции в три, пять, 10 и 21,1 километра. Возложение венков к подножию величественного памятника стало неотъемлемой частью мероприятия. Участников и болельщиков приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова.

«Мы гордимся тем, что на нашей прославленной земле проходят эти старты. В 1941 году здесь в Дубосеково был Волоколамский рубеж — рубеж мужества и массового героизма. С течением времени все более значимым становится это понятие, каждый из спортсменов преодолеет свой рубеж», — сказала Марина Марнова.

Абсолютным победителем полумарафона среди мужчин стал Николай Капов из Тульской области. Среди женщин первой финишировала Татьяна Михалевская из Москвы. Полумарафон и забеги на другие дистанции в Волоколамске стали вторым этапом «Суперлиги Подмосковья».Следующее событие серии — раменский полумарафон «По берегу озера» — пройдет 12 июля.