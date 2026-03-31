Легкоатлетический забег прошел в Солнечногорске

На старт вышло около 70 человек разного возраста — от трехлетних малышей до взрослых спортсменов. После регистрации и получения стартовых номеров бегуны преодолевали на дистанции 500, 1000, 1400 и 2500 метров, а зрители активно поддерживали их.

Автор проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина провела для участников разминку в спортивно-танцевальном формате. Для детей в парке подготовили отдельную творческую площадку с мастер-классами, рисованием и другими развлечениями. Гости также могли согреться горячим чаем и сделать памятные фотографии в специально оформленной фотозоне.

Победителей забега наградили кубками, медалями и грамотами.

«Настоящая спортивная атмосфера царила в парке в этот день: его наполнили соревновательный дух, яркие эмоции и громкая поддержка болельщиков. Спасибо всем, кто стал частью этого события, — вы еще раз доказали, что парки Солнечногорья — территория движения, здоровья и активного образа жизни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.