Легкоатлетический забег пройдет в Орехово-Зуеве

13 сентября деревня Давыдово, расположенная вблизи Давыдовского озера, превратится в центр притяжения для любителей бега и активного отдыха. Здесь состоится легкоатлетический забег «Беги лесом», организованный спортивной школой «Легион». Организаторы подготовили разнообразную программу, рассчитанную на участников с разным уровнем подготовки и интересами.

В рамках мероприятия будут представлены следующие маршруты: «Активное долголетие» на два километра, массовый забег на 500 метров, маршрут «Лин», а также забеги на три, пять и 10 километров.

Общий старт по возрастным группам запланирован на 11:15. Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 9:30 до 10:30. Организаторы обращают внимание спортсменов на то, что трасса забега пролегает по пересеченной местности и включает в себя участки с грунтовым покрытием, водой и грязью. Заявки на участие в забеге принимаются до 15:00 12 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке.