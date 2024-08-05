Легкоатлетический забег пройдет в День города в Зарайске

Легкоатлетический забег «Зарайская верста» пройдет в День города. Принять участие в нем могут все желающие с допуском от врача.

Легкоатлеты выйдут на старт у площади Революции. Далее они побегут по улице Красноармейская до Водонапорной башни, затем вернутся на ту же самую улицу и финишируют у памятника Неизвестному солдату. Протяженность маршрута — 1146 метров.

Принять участие в «Зарайской версте» смогут спортсмены, которые покажут допуск от врача и зарегистрируются по ссылке. Порядковый номер легкоатлеты получат в день забега в 15:00. Старт состоится через 45 минут. Спортсмены должны надеть футболку белого, синего или красного цвета.

Организаторы предупреждают, что количество участников ограничено до 150 человек. На финише все получат медаль.

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