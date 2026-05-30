Легкоатлетический забег «КлинЗАбег» собрал участников из разных городов России

В городе Клин на площади Ледового дворца имени В. Харламова прошел легкоатлетический забег «КлинЗАбег». Порядка 500 бегунов — как профессионалов, так и любителей — приняли участие в мероприятии. Возраст участников варьировался от детей до людей старше 75 лет.

Забег объединил жителей Москвы, Зеленограда, близлежащих городов Подмосковья, Твери, Конаково, Кирова и Ярославля. Участники соревновались на дистанциях 800 метров для детей и 7, 14 и 21,1 км для молодежи и взрослых. Также прошел забег на 1,6 км в корпоративном массовом старте, где выступили команды местных компаний.

Перед забегами организаторы зарегистрировали всех участников и провели разминку от местных фитнес-тренеров. Трассы проходили по живописным и историческим местам города, включая парк «Сестрорецкий», усадьбу Демьяново, музей П. И. Чайковского и Клинскую детскую школу искусств. На протяжении всех забегов легкоатлетов сопровождали инструкторы и судьи, а также были организованы точки с водой и перекусом.

Победителем среди мужчин на дистанции 21,1 км стал Виталий Кучма. Он бегает в Клину уже третий год и подчеркнул сложность трассы с подъемами, спусками и трамплинами. Всем участникам на финише волонтеры выдали лимитированную серию металлических памятных медалей, воду, апельсины и сухпаек. Победители увезли с собой заслуженные грамоты и эксклюзивные золотые, серебряные и бронзовые медали.