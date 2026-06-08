Легкоатлетический пробег прошел в парке в Воскресенске

На дистанцию вышли 460 бегунов. Самому юному участнику было два года, а самому взрослому — 72 года. Пробег традиционно стал одним из самых массовых и любимых спортивных событий округа.

Для гостей работали мастер-классы, фотовыставка, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Все желающие могли восстановить силы благодаря угощениям от главного спонсора мероприятия — филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим».

Алексей Малкин отметил, что победители и призеры в очередной раз доказали: главное — не медали, а любовь к спорту и активный образ жизни. «Воскресенская верста» зарядила всех бодростью, верой в себя и отличным настроением. Глава муниципалитета пожелал жителям крепкого здоровья, новых целей и их достижения.