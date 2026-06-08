Легкоатлетический пробег прошел в парке в Воскресенске
В парке усадьбы Кривякино 6 июня состоялось ежегодное спортивное мероприятие «Воскресенская верста», которое объединило сотни участников разного возраста. Старт соревнованиям дал глава округа Алексей Малкин.
На дистанцию вышли 460 бегунов. Самому юному участнику было два года, а самому взрослому — 72 года. Пробег традиционно стал одним из самых массовых и любимых спортивных событий округа.
Для гостей работали мастер-классы, фотовыставка, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Все желающие могли восстановить силы благодаря угощениям от главного спонсора мероприятия — филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим».
Алексей Малкин отметил, что победители и призеры в очередной раз доказали: главное — не медали, а любовь к спорту и активный образ жизни. «Воскресенская верста» зарядила всех бодростью, верой в себя и отличным настроением. Глава муниципалитета пожелал жителям крепкого здоровья, новых целей и их достижения.