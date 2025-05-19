Легкоатлетический пробег прошел в Лобне

Соревнования, которые проводились уже в 29-й раз, посвятили памяти заслуженного мастера спорта СССР Семена Ржищина. В пробеге приняли участие более 600 спортсменов.

Участники могли выбрать дистанцию в два, пять и 10 километров. На старт вышли семейные команды, спортсмены с ограниченными возможностями, любители скандинавской ходьбы и профессионалы.

Глава городского округа Анна Кротова вручила на главной сцене Центрального парка заслуженные награды спортсменам, преодолевшим самую длинную дистанцию — 10 километров. Обладателями медалей стали Светлана Тарасова, Елизавета Николаенко, Мария Смирнова, Роман Малеев, Сергей Егоркин и Александр Рыбалкин.

Напомним, Семен Ржищин провел большую часть детства и юности в поселке Лобня, учился в ремесленном училище и занимался легкой атлетикой. В 1960 году стал бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Награжден за выдающиеся

спортивные заслуги орденом «Знак Почета» и удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР».