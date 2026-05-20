Легкоатлетический пробег прошел в Коломне

В обновленном парке 50-летия Октября в Коломне состоялся легкоатлетический пробег «Коломенский рубеж». Соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и провели в седьмой раз.

Площадка парка стала местом встречи школьников, студентов, сотрудников предприятий, спортсменов-любителей и активных жителей округа. Участники вышли на дистанции 500, 1000 и 2000 метров, выбрав подходящий уровень нагрузки. Трасса проходила по аллеям парка и открывала виды на реку Оку и зеленые зоны, создавая спокойную и праздничную атмосферу.

Финишная зона встретила бегунов поддержкой зрителей и торжественными словами организаторов. Каждый участник получил возможность завершить дистанцию в обстановке общего внимания и поддержки. Событие объединило спорт и память о событиях военных лет.

Организаторы отметили значимость пробега для жителей округа и поблагодарили всех участников.

«Благодарим всех, кто присоединился к забегу, поддержал участников и сделал этот день ярким и запоминающимся! Спорт объединяет, а память о Победе живет в наших сердцах», — сказали организаторы.

Пробег в парке 50-летия Октября стал ежегодной традицией и продолжил серию спортивных встреч, посвященных исторической памяти и активному образу жизни.