Легкоатлетический пробег пройдет в Воскресенске 6 июня

Традиционный легкоатлетический пробег «Воскресенская верста — 2026» состоится в парке усадьбы Кривякино в субботу, 6 июня. К участию приглашают жителей и гостей городского округа всех возрастов, независимо от уровня подготовки.

Организаторами пробега выступили управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска и спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта». Соревнования станут идеальным стартом для тех, кто только начинает свой беговой путь, и отличной возможностью поддержать спортивную форму в неформальной обстановке для опытных бегунов.

Соревнования пройдут в шести основных категориях: девочки (2012 г. р. и младше), мальчики (2012 г. р. и младше), девушки (2011-2003 гг. р.), юноши (2011-2003 гг. р.), женщины (старше 2002 г. р.) и мужчины (старше 2002 г. р.). Также будут отмечены специальные номинации: «Самый юный участник», «Самый старший участник» и «Лучший семейный забег». Победителей и призеров каждой категории наградят кубками, медалями, дипломами и подарочными сертификатами. Участники специальных номинаций получат статуэтки, дипломы и подарки.

Регистрация и выдача стартовых номеров пройдут с 09:30 — 10:30. Торжественное открытие пробега состоится в 11:00, а старт первого забега — в 11:30.

В течение всего дня гости смогут сделать незабываемые снимки в специальной фотозоне, осмотреть фотовыставку с прошлых лет проведения «Воскресенской версты» и принять участие в творческих мастер-классах. Всех желающих угостят ароматным травяным чаем из самовара.

Заявки принимаются до 13:00 03 июня через Google Forms.