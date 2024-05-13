Легкоатлетический пробег пройдет 18 мая в Лобне | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 20:06 Легкоатлетический пробег пройдет 18 мая в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Автомобильное движение в день легкоатлетического пробега ограничат в Лобне. Пробег пройдет в честь Сергея Ржищина

Восемнадцатого мая в городском округе Лобня состоится XXVIII традиционный легкоатлетический пробег памяти Заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призера Олимпиады в Риме С. И. Ржищина.

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В день проведения пробега с 9:00 до 13:30 будет ограничено движение транспортных средств на автомобильной дороге по улице Крупской от пересечения с улицей 40 лет Октября до дома № 18к.1 и участка дороги по улице Крупской от дома № 18к.1 до пересечения с улицей Ленина.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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