Легкоатлетический пробег к годовщине Великой Победы прошел в Воскресенске

Посвященный Победе в Великой Отечественной войне 47-й легкоатлетический пробег имени Ю. П. Орлова прошел в сквере «Березовая роща» города Белоозерский 16 мая. На старт вышли спортсмены из Воскресенска, Раменского, Бронниц, Коломны и Луховиц.

Перед стартом участников пробега поприветствовали директор физкультурно-спортивного центра «Спарта» Максим Дорошкевич, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и председатель Совета ветеранов Белоозерской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Никитин.

Бегуны соревновались на дистанциях в 500 метром, 1, 2 и 3 километра.

Организации пробега активно помогали участники местного отделения «Волонтеров Победы» и специалисты Белоозерского отделения молодежного центра «Олимпиец». Добровольцы занимались регистрацией спортсменов, фиксацией финиша, контролем дистанции и, конечно же, бежали сами или поддерживали бегущих. Кроме того, волонтеры организовали работу точки специального сбора гуманитарной помощи, приуроченного к приближающемуся Международному дню защиты детей.