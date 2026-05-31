Легкоатлетический праздник прошел в Серпухове

31 мая в Серпухове состоялся спортивный проект «ЗОбег», который объединил около 1500 любителей бега из разных регионов страны. Участникам предложили две дистанции — 3,8 и 7,6 километра, а в программу вошли спортивные и развлекательные активности.

На площадке собрались как начинающие бегуны, так и опытные спортсмены, включая известных атлетов и амбассадоров движения. Каждый участник самостоятельно выбирал подходящую дистанцию в зависимости от уровня подготовки. Одни преодолевали маршрут в комфортном темпе, другие стремились улучшить собственные результаты и показать лучшее время.

Помимо забегов, для гостей подготовили насыщенную программу. В течение дня работали интерактивные площадки, а также проходил общий флешмоб. После завершения дистанций состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Особое внимание организаторы уделили вопросам безопасности. На протяжении всего дня на территории проведения забега дежурили бригады скорой медицинской помощи и реанимобиль. Это позволило обеспечить оперативную помощь в случае необходимости и создать комфортные условия для участников.

«Приятно видеть, что в Серпухове подобные инициативы не просто возникают, а живут, развиваются и год за годом становятся значимым событием для округа», — отметил глава округа Алексей Шимко.