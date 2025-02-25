Легкоатлетический марафон прошел в Егорьевске

Масштабный спортивный праздник в День защитника Отечества в округе уже стал традицией. В легкоатлетическом марафоне приняли участие 500 спортсменов из 26 регионов нашей страны и Белоруссии.

Церемония открытия прошла на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Гуслица». Для спортсменов подготовили трассы на улицах Антипова и Рязанской. Дистанции сделали разными в зависимости от возрастной категории участников: один километр — для детей от шести до 14 лет, пять километров — для юношей и девушек до 17 лет и ветеранов старше 60 лет. Также для опытных взрослых бегунов предусмотрели дистанции в 10, 21,1 и 42,2 километра.

Глава округа Дмитрий Викулов сообщил, что участие в марафоне открыто для людей с разным уровнем подготовки.

«Я надеюсь, что в следующем году к марафону присоединятся те, кто еще не испытывал свои силы в беге», — добавил он.