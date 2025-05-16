Легкоатлетический кросс памяти братьев Горожанкиных прошел в Красногорске

В Красногорске на Лыжном стадионе прошли забеги на 500 и 1000 метров, в которых приняли участие воспитанники детско-юношеских клубов и организаций городского округа. Почетными гостями 58-го легкоатлетического кросса памяти братьев Горожанкиных стали ветераны спорта и прошлые победители: Александр Филиппов, Виктор Тартынский, Валентин Марков, Андрей Харитонович, Владимир Марков и Сергей Старостин.

Соревнования проводились в семи возрастных категориях. Все участники получили памятные медали, а победители были награждены дополнительными призами.

Традиция проведения весеннего легкоатлетического кросса, посвященного памяти выдающихся красногорских спортсменов и организаторов довоенного времени Михаила и Николая Горожанкиных, началась в 1966 году. Братья были активными лидерами молодежи и организаторами комсомольских мероприятий. Михаил возглавлял совет физкультуры Красногорского механического завода (сейчас завод имени Зверева).

Во время Великой Отечественной войны Николай, будучи летчиком, сбил несколько вражеских самолетов, был сбит сам, попал в плен, но сумел бежать и вернуться в строй. Михаил служил мотористом на гвардейской подлодке Щ-402 в Балтийском флоте, участвовал в уничтожении 12 вражеских кораблей. Оба брата погибли в августе 1944 года с разницей в три дня.

В честь Михаила и Николая Горожанкиных названа улица в микрорайоне Чернево-2. Более полувека в Красногорске проводится легкоатлетический кросс, который сохраняет память о героически погибших братьях и символизирует дух молодежи 1940-х годов.