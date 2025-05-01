Легкоатлетический кросс к 80-летию Победы прошел в Воскресенске

Легкоатлетический кросс провели на лыжной трассе клуба Наседкина в поселке имени Цюрупы. В нем приняли участие более 370 спортсменов разного уровня подготовки.

В Воскресенск приехали легкоатлеты из Электростали, Балашихи, Шатуры, Коломны, Егорьевска, Раменского, Жуковского и других городов Подмосковья. Организаторы подготовили дистанции от 500 метров до пяти километров.

«Вы знаете, не хвастаясь, мы проводим на высшем уровне соревнования и никогда никому ничего не приписывали — объективность 100%. Поэтому нас любят, уважают», — сказал президент лыжного клуба Николай Наседкин.

Двойняшки Настя и Катя Рысины пять лет занимаются лыжным спортом. В 2025 году они стали чемпионками Московской и Архангельской областей. На легкоатлетический кросс девочки приехали проверить форму. Им удалось войти в тройку лучших.

«Я тут каждый год. У меня уже есть три кубка. Мне тут очень нравится, здесь хорошие подъемы и спуски», — добавила победительница весеннего легкоатлетического кросса в Шатуре Настя Рысина.