Легкоатлетический кросс к 80-летию Победы прошел в Воскресенске
Легкоатлетический кросс провели на лыжной трассе клуба Наседкина в поселке имени Цюрупы. В нем приняли участие более 370 спортсменов разного уровня подготовки.
В Воскресенск приехали легкоатлеты из Электростали, Балашихи, Шатуры, Коломны, Егорьевска, Раменского, Жуковского и других городов Подмосковья. Организаторы подготовили дистанции от 500 метров до пяти километров.
«Вы знаете, не хвастаясь, мы проводим на высшем уровне соревнования и никогда никому ничего не приписывали — объективность 100%. Поэтому нас любят, уважают», — сказал президент лыжного клуба Николай Наседкин.
Двойняшки Настя и Катя Рысины пять лет занимаются лыжным спортом. В 2025 году они стали чемпионками Московской и Архангельской областей. На легкоатлетический кросс девочки приехали проверить форму. Им удалось войти в тройку лучших.
«Я тут каждый год. У меня уже есть три кубка. Мне тут очень нравится, здесь хорошие подъемы и спуски», — добавила победительница весеннего легкоатлетического кросса в Шатуре Настя Рысина.
Тимофей Селеверстов живет и учится в Воскресенске, но участие в кроссе принимал от клуба в Коломне, где занимается лыжными гонками. Для него спорт — воспитание характера и подспорье для поступления на службу в МЧС России.
«Бежать очень трудно, но погода не очень солнечная, поэтому приятно было бежать. Хорошая конкуренция, мне понравилось. И еще серебро в кармане — это самое главное», — поделился серебряный призер весеннего легкоатлетического кросса в Коломне Тимофей Селеверстов.
Для победителей и призеров легкоатлетического кросса ко Дню Победы изготовили сувенир — бегущих медведей. Один из трофеев вручили победительнице из Павловского Посада — биатлонистке Виктории Шибановой.
«Мне нравится заниматься, потому что это интересно, это чуть-чуть омолаживает даже. А планы у меня — соревнования и тренировки», — сказала победительница весеннего легкоатлетического кросса в Павловском посаде Виктория Шибанова.
В лыжном клубе Наседкина в Воскресенске занимаются 70 спортсменов от 6 до 18 лет. Для них и для гостей округа кросс стал проверкой физической формы.