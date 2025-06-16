Легкоатлетический фестиваль прошел в Черноголовке

В округе прошел масштабный легкоатлетический фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, мероприятие объединило жителей наукограда разных поколений, продемонстрировав их приверженность здоровому образу жизни и уважение к героическому прошлому страны.

Фестиваль, по сложившейся традиции, прошел на берегу Южного озера. Это ежегодное мероприятие, представляющее собой эстафету, имеет богатую историю. Во времена Советского Союза в нем принимали участие практически все предприятия города и старшеклассники местных школ.

В этом году, помимо постоянных участников, в забегах приняли участие команды учеников общеобразовательных учреждений и сотрудники различных организаций наукограда.

«Этот год для нас особенный и имеет особое значение — юбилей Великой Победы! Мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, чтим подвиги нашего народа и прилагаем усилия, чтобы память о тех тяжелых испытаниях, которые преодолели советские солдаты и труженики тыла, сохранилась», — сообщила сотрудница администрации Леся Шигалева.