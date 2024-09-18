Легкоатлетический этап ежегодного Кубка Инженерной школы прошел в Дмитрове

В Инженерной школе в Дмитрове состоялся легкоатлетический этап 1-го ежегодного кубка, который стал настоящим праздником спорта и здоровья. На открытом спортивном стадионе школы собрались ученики, их родители и учителя.

Программа соревнований включила бег на дистанции 100, 400 и 800 метров, прыжки в длину, с места и с разбега, метание мяча, диска и копья, а также легкоатлетическую эстафету.

Директор школы Наталья Бражникова отметила, что участие в соревнованиях помогает ребятам стать сильнее физически, развить командный дух и научиться преодолевать трудности.

Награждение победителей и участников создало атмосферу праздника и вдохновило детей на дальнейшие достижения.

Этот спортивный праздник стал отличным примером того, как можно сочетать учебу и активный образ жизни, вдохновляя школьников на новые победы и достижения.

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