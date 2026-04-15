Легкоатлетические забеги «Суперлиги Подмосковья» откроются в Одинцове

В 2026 году в четырех городах Московской области пройдут легкоатлетические забеги в рамках «Суперлиги Подмосковья». Открытие сезона запланировано на 18 апреля в Одинцове, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация уже открыта для дистанций 5, 10 и 21,1 километра. Заявки можно подать на [официальном сайте проекта](https://reg.russiarunning.com/series/superliga2026/events/future). Начинающие бегуны смогут пробежать дистанцию в 3 километра, а самые юные участники — 500 метров.

Старт беговому сезону даст кросс-полумарафон [«Одинцово»](https://reg.russiarunning.com/event/Odintsovo25). В мероприятии примут участие почетные гости: чемпион России по марафонскому бегу, председатель комиссии спортсменов ВФЛА Юрий Чечун, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелева.

Мероприятие пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной по адресу: Московская область, г. Одинцово, Манжосовская ул, 1.

Далее, 11 мая, любители бега соберутся в Коломне для участия в Коломенском полумарафоне «Летопись победы». 20 июня участников ждет Дубненский полумарафон «Большая Волга». Завершающим событием станет Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», который пройдет 25 июля.

Более подробную информацию о проекте, способе регистрации, розыгрышах и подарках можно узнать на сайте [СУПЕРЛИГАМО.РФ](https://runningmr.ru/) и в сообществе [в VK](https://vk.com/runningmr).