Легкоатлетические соревнования памяти Анатолия Зимина проведут в Зарайске 30 мая

На городском стадионе в Зарайске 30 мая проведут легкоатлетический турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР и тренера РСФСР Анатолия Зимина. Соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Спорт России» и объединят юных и профессиональных участников.

В программу войдут забеги для юношей и девушек до 16 лет на дистанции от 100 до 3000 метров, а также смешанная эстафета 4×400 метров.

Для спортсменов предусмотрены медали, дипломы и памятные призы.

Отдельно состоится открытый забег на 3000 метров для профессионалов с призовым фондом более 150 тысяч рублей, а за установление нового рекорда России предусмотрен бонус в размере миллиона рублей.

Почетными гостями турнира станут олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Андрей Сильнов.

Уроженец Зарайска Анатолий Зимин был чемпионом СССР и рекордсменом, который впоследствии стал главным тренером сборной СССР по бегу и наставником олимпийского чемпиона Владимира Куца и других известных легкоатлетов.

Турнир возродили в 2022 году по инициативе его внука Николая Зимина, а уже в 2023 году он получил международный статус, собрав более 300 участников из разных стран, включая Россию, Сербию и Боснию и Герцеговину.