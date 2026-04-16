Легкоатлетическая эстафета спартакиады прошла в Химках

В спортивном комплексе «Родина» в Химках состоялся один из этапов спартакиады трудовых коллективов — легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров. В состязаниях приняли участие восемь команд.

На беговые дорожки вышли представители научно-производственного объединения имени Лавочкина, «Энергомаша», управления физической культуры и спорта округа и других организаций. Каждый этап дистанции требовал максимальной концентрации, скорости и четкого взаимодействия при передаче эстафетной палочки.

«Эстафета — это символ командной работы. Здесь важен вклад каждого участника, слаженность действий и ответственность перед товарищами по команде. Именно такие качества необходимы не только в спорте, но и в профессиональной деятельности. Рад видеть, что коллективы наших предприятий активно поддерживают спортивные инициативы и демонстрируют отличную физическую форму», — отметил депутат Валентин Герасимов, который дал старт соревнованиям.

В этом году программа спартакиады включала 15 дисциплин. Участники уже соревновались в дартсе, гиревом спорте, жиме штанги лежа, спортивном ориентировании и настольном теннисе. Легкоатлетическая эстафета стала финальным этапом спортивного марафона.

«Спартакиада среди работников предприятий и образовательных учреждений проводится в Химках уже 15 лет. Это добрая традиция, которая объединяет коллективы, укрепляет корпоративный дух и показывает, что успех в работе и успех в спорте идут рука об руку», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Впереди — торжественное награждение победителей в личном и командном зачетах.