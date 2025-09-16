Легкоатлетическая эстафета прошла в Солнечногорске

На стадионе спорткомплекса «Металлург» в Солнечногорске прошли состязания по эстафетному бегу на дистанции 400 метров. За победу боролись пять смешанных команд девушек и юношей в возрасте от 14 лет.

Первыми финишировали спортсмены команды «Не знающие побед». Второе место заняли участники спортивной школы № 1, представлявшие «Триатлон-1». Третьими к финишу пришли легкоатлеты из «Триатлон-2». Церемонию награждения провели первый заместитель главы округа Виталий Тушинов и начальник управления физической культуры и спорта Магомед Алиханов.

«Радостно видеть, как молодое поколение с энтузиазмом занимается спортом и достигает высоких результатов. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и воспитывают командный дух и целеустремленность. Будем и дальше поддерживать развитие спорта в округе и проводить соревнования, способствующие популяризации здорового образа жизни среди нашей молодежи», — подчеркнул Виталий Тушинов.

Финалом мероприятия стало вручение каждому спортсмену памятного вымпела с символикой события.