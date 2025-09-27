Легкоатлетическая эстафета Единой школьной лиги Подмосковья прошла в Балашихе

В Балашихе открыли третий сезон Единой школьной лиги Подмосковья. Первой дисциплиной стала легкая атлетика. Семейную эстафету провели на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

В соревнованиях приняли участие 31 команда — по 16 человек в каждой. Забег начали мальчики, затем стартовали мамы, папы и девочки.

«Это новый шаг в развитии нашего проекта — теперь БШЛ объединяет целые семьи, создает атмосферу командного духа и здорового образа жизни. Поздравляю участников с отличным стартом и желаю ярких побед на следующих этапах», — поздравил участников глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В рамках Балашихинской школьной лиги запустили новый формат — мероприятия, в которых принимают участие дети и родители. Соревнования проводят по легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию.

В 2023 году Балашиха стала пилотным проектом проведения соревнований среди школьников, а в 2024 году к турнирам присоединились еще 12 городов Московской области. Спортсмены соревнуются в четырех дисциплинах: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы.

Помимо основных дисциплин, в прошлом сезоне добавили танцы, КВН, медиа, математические бои и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». В 2024 году в Единой школьной лиге приняли участие более пяти тысяч учеников из 38 школ в Балашихе.