Легкоатлетическая эстафета для школьников прошла в Химках

В сквере Марии Рубцовой состоялись соревнования по легкой атлетике с участием школьников из 24 учебных заведений округа. Эстафету приурочили ко Дню Победы и посвятили памяти городов-героев.

Мероприятие объединило спортивное противостояние и патриотизм. Участниками стали учащиеся 24 школ, которым предстояло преодолеть 12 этапов на скорость — по числу городов, удостоенных звания «Город-герой». Завершили эстафету возложением цветов к памятнику «Танк Т-34» в знак уважения к подвигу защитников Родины.

«Уже несколько лет мы проводим легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы. Наша школа здесь представляет судейскую бригаду. Эта эстафета уже не просто соревнования, но и ежегодный праздник», — отметил директор спортшколы по зимним видам спорта Александр Ручкин.

В Химках уделяется особое внимание физической активности детей и молодежи. Спортивные состязания и турниры проводятся регулярно, чтобы укрепить здоровье подрастающего поколения и воспитать у школьников уважение к историческому наследию страны.