Легкоатлетическая эстафета для школьников пройдет в Химках

В сквере Марии Рубцовой юные участники из 24 школ Химок пробегут эстафету, посвященную памяти городов-героев. Спортивное мероприятие приурочено к 80-летию Великой Отечественной войны.

Соревнование включает 12 этапов, по числу городов, удостоенных звания «Город-герой». Участники будут преодолевать отрезки дистанции на время, демонстрируя спортивную подготовку и командный дух. Завершится мероприятие торжественным возложением цветов к памятнику «Танк Т-34».

Главная цель спартакиады — патриотическое воспитание и вовлечение школьников в спорт. Такие мероприятия способствуют мотивации детей к здоровому образу жизни и укрепляют связь поколений.

В Химках спортивным инициативам традиционно уделяется большое внимание. На регулярной основе здесь проходят состязания, турниры и акции, в которых участвуют как начинающие спортсмены, так и участники соревнований всероссийского и международного уровней.