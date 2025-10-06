Легкоатлет из Подмосковья побил рекорд России на Казанском полумарафоне

Легкоатлет из Московской области Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне. Он преодолел дистанцию в 21,1 километра за 59 минут 51 секунду и завоевал медаль высшей пробы, сообщили в подмосковном Минспорте.

Серебро получил Нурсултан Кэнешбеков из Кыргызстана, а бронзу белорусский бегун Андрей Сущеня.

В ведомстве отметили, что одновременно представитель Подмосковья поставил еще один рекорд, пробежав 15 километров за 42 минуты и 40 секунд. Результат стал лучшим среди россиян.

«Хочется отдельно поблагодарить директора Казанского национального полумарафона, который умеет делать сюрпризы. Он организовал массажиста и привез мою супругу из Перми. Это был самый лучший подарок сегодня, хочется сказать спасибо. Люди по дистанции болели истинно и верили в меня, наверное, больше, чем я сам сегодня», — поделился победитель после финиша.

В сентябре во время выступления на Московском марафоне Никитин обновил собственный рекорд России на 10 километрах. Легкоатлет — многократный чемпион страны в беге на длинные расстояния, рекордсмен на трех и пяти километрах.

Казанский национальный полумарафон прошел 5 октября и был реализован по госпрограмме «Спорт России».