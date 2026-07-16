Легкоатлет из Лобни стал победителем забега City Trail

Масштабные соревнования City Trail 3 Bitsa прошли 12 июля в Битцевском лесу, который называют «трейловым полигоном внутри города» с 65 километрами лесных троп. В забеге участвовали спортсмены из разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока.

Участники соревновались в беге по пересеченной местности. На километровой дистанции Teens померились силами 24 юных атлета. Золотую награду завоевал спортсмен из Лобни Дмитрий Лутченко, который показал результат 04:19.

Дмитрий Лутченко занимается под руководством тренера Светланы Тарасовой в секции общей физической подготовки с элементами легкой атлетики в спортшколе «Академия спорта». Секция работает на бюджетной основе для детей в возрасте от семи лет

Светлана Тарасова отметила, что Дмитрий очень старательный и дисциплинированный спортсмен, тренировки посещает регулярно и всегда выкладывается на сто процентов. «Победа в этом соревновании — закономерный итог его упорства», — сказала тренер.