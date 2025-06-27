Легкоатлет из Чехова принял участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж»

Владимир Пантелеев — житель Чехова. За его спиной большие дистанции в Москве, Барселоне, Риме, Мюнхене, Стокгольме, Афинах, Хельсинки, Париже, Риге, Каунасе, Таллине, Майами и Лиссабоне.

В июне он присоединился ко второму этапу серии забегов «Суперлига Подмосковья» — «Волоколамский рубеж». Маршрут проходил по историческим местам, связанным с подвигом героев-панфиловцев, которые осенью 1941 года мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. В рамках мероприятия Владимир успешно преодолел дистанцию в десять километров.

Спортсмен активно принимает участие в полумарафонах на территории стран СНГ. Также он покорил Эльбрус с южной стороны и Перевал Дятлова, а еще поднимался в западной части Ергаки. Кроме того, спортсмен продемонстрировал выносливость в зимнем трейлраннинге на Алтае.

В планах у легкоатлета — забег в Архызе, скайраннинг и восхождение на плато Маньпупунёр.