Легенды спорта сыграли в волейбол с подростками Подмосковья по проекту «Тренер»

В Подмосковье состоялось торжественное открытие «Тренер» Молодежки Народного фронта для подростков в трудной жизненной ситуации. Кульминацией события стал матч по волейболу, в котором ребята состязались с олимпийскими чемпионами и заслуженными мастерами спорта.

Проект направлен на помощь подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Наставником ребят стала серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, начальник команды ВК «Заречье‑Одинцово» Александра Коруковец.

«Я имею опыт работы с детьми, поэтому, когда мне предложили участие в проекте „Тренер“, я с удовольствием согласилась. Буду учить ребят азам волейбола, будем работать над физической формой каждого ребенка. Конечно же, индивидуальный подход к каждому. Мне бы хотелось привлечь их к спорту, чтобы они любили спорт, ходили на волейбольные матчи», — рассказала она.

Перед матчем гости обратились с приветственным словом к участникам. Среди них – двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

«Сегодня уникальный проект „Тренер“ позволяет приглашать к детям известных людей, которые защищали честь своей страны не только на международных спортивных аренах, но и на поле боя. Проект нужный, правильный, он патриотически настоящий. Здесь ничего не придумано, здесь все сделано людьми своими руками, их достижениями и служением Отечеству», — отметила Светлана Хоркина.

В матче приняли участие воспитанники проекта «Тренер» и сборная легенд спорта. На площадку вышли серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Александра Коруковец, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иван Стретович и другие.

После события для ребят провели автограф-сессию.