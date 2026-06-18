Легенды российского футбола сыграли с военнослужащими в Балашихе

Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и другие звезды отечественного футбола вышли на поле в Балашихе, чтобы встретиться с военнослужащими дивизии имени Дзержинского 17 июня. Традиционный матч стал главным событием спортивного праздника, объединившего жителей округа, семьи военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» прошла на футбольном поле Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. В этом году матч был посвящен годовщине со дня основания легендарного воинского соединения.

Перед началом игры для гостей праздника организовали спортивные площадки, футбольные мастер-классы и интерактивные активности. Особое внимание уделили детям из семей военнослужащих. Легенды футбола провели для них открытую тренировку, поделились секретами мастерства и сыграли с юными спортсменами в товарищеском формате.

«Проект „Выходи во двор“ реализуется уже пятый сезон, и каждый год он обязательно приходит в Балашиху. Особенность сегодняшней игры в том, что к команде дивизии присоединились ребята из Ассоциации ветеранов СВО Балашихи. Команда сформировалась совсем недавно, тренируется на стадионе „Метеор“, и для ее игроков этот матч с легендами футбола станет по-настоящему памятным событием», — начальник рассказал управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Состав команды «Легенды футбола» включал известных российских спортсменов: Александра Ширко, Василия Иванова, Александра Филимонова, Андрея Тихонова, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Тарасова и Дмитрия Хлестова. Комментировали встречу спортивные журналисты Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его главная задача — сделать спорт доступным для жителей региона, популяризировать здоровый образ жизни и создавать условия для общения молодежи с выдающимися спортсменами страны.