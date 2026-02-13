Легенды хоккея» вновь вышли на лед в Подмосковье

В Наро-Фоминске прошла третья игра 2026 года в рамках проекта «Выходи во двор». На льду катка в Центральном парке им. В. В. Воровского встретились команды профессионалов и любителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников легендарной сборной были всемирно известные хоккеисты: двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский и другие прославленные спортсмены.

Почетным тренером команды жителей на матче в Наро-Фоминске стал легендарный хоккейный вратарь, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Владимир Мышкин.

«Дорогие друзья, мне очень приятно приветствовать в Наро-Фоминске наших легенд хоккея. Все жители этого района давно ждали приезда команды и очень рады этому событию. Всем хорошей игры!» — сказал Владимир Мышкин.

Специальными гостями мероприятия стали актер театра и кино Роман Толкарев и популярная блогер и актриса Валерия Кожевникова. Они пообщались со зрителями и вручили юным следж-хоккеистам спортивной школы имени Шалимова сертификат на хоккейную экипировку от АНО «Развитие ледовых видов спорта».

Матч в Наро-Фоминске стал одним из самых напряженных: ни одна из команд не упускала возможности для атаки ворот соперника. Любительская сборная составила серьезную конкуренцию профессионалам, однако опыт все же победил: встреча закончилась со счетом 10:9 в пользу команды «Легенды хоккея».

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела порядка 40 матчей с любительскими коллективами из городских округов Подмосковья. В общей сложности игры проекта посетили более 60 тысяч зрителей. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

