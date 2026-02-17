«Легенды хоккея» сыграли товарищеский матч с жителями Наро-Фоминска

Звездный десант из прославленных советских и российских хоккеистов «высадился» в Наро-Фоминске. «Легенды хоккея» впервые провели товарищеский матч со сборной командой жителей округа.

На лед катка в Центральном парке имени Воровского вышли олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, а также другие знаменитые хоккеисты. Перед стартовым свистком арбитра состоялось символическое вбрасывание шайбы, в котором участвовал Герой России Александр Бородин. Специальные гости матча — актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер Валерия Кожевникова — передали сертификат на хоккейную экипировку юным следж-хоккеистам. Подарки также получили дети погибших участников СВО.

Неистовая поддержка трибун и неимоверная самоотдача позволили хозяевам площадки не робеть перед «Легендами» и отвечать атакой на атаку. И даже непогода не смогла испортить большого спортивного праздника.

«В целом, конечно, мы играем друг для друга, мы не играем вот прямо как профессионалы — собрались — настроились — побежали по заданию, нет. Мы получаем радость и даем команде напротив тоже показать свое мастерство», — отметил нападающий команды «Легенды хоккея», вице-президент КХЛ Виталий Прохоров.