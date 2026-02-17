«Легенды хоккея» сыграли товарищеский матч с жителями Наро-Фоминска
Звездный десант из прославленных советских и российских хоккеистов «высадился» в Наро-Фоминске. «Легенды хоккея» впервые провели товарищеский матч со сборной командой жителей округа.
На лед катка в Центральном парке имени Воровского вышли олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, а также другие знаменитые хоккеисты. Перед стартовым свистком арбитра состоялось символическое вбрасывание шайбы, в котором участвовал Герой России Александр Бородин. Специальные гости матча — актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер Валерия Кожевникова — передали сертификат на хоккейную экипировку юным следж-хоккеистам. Подарки также получили дети погибших участников СВО.
Неистовая поддержка трибун и неимоверная самоотдача позволили хозяевам площадки не робеть перед «Легендами» и отвечать атакой на атаку. И даже непогода не смогла испортить большого спортивного праздника.
«В целом, конечно, мы играем друг для друга, мы не играем вот прямо как профессионалы — собрались — настроились — побежали по заданию, нет. Мы получаем радость и даем команде напротив тоже показать свое мастерство», — отметил нападающий команды «Легенды хоккея», вице-президент КХЛ Виталий Прохоров.
Финальная сирена зафиксировала победу «Легенд хоккея» с счетом 10:9.
«Нереальные впечатления, конечно. Хочется сказать спасибо за огромную работу, которая провела наша администрация в лице главы округа, спорткомитет, чтобы „Легенды“ к нам приехали. А для этого нам нужна была такая прекрасная коробка под открытым небом, с искусственным льдом, чтобы было много зрителей! И все это получилось!» — поделился капитан команды хозяев, депутат окружного совета Алексей Черняев.
Игра в Наро-Фоминске стала третьей в сезоне-2026 в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор». «Легенды хоккея» не только играют с любительскими коллективами муниципалитетов Подмосковья, но и проводят мастер-классы для юных воспитанников спортивных школ области.