Легенды хоккея сыграли со сборной жителей в Лобне

На ледовой арене центрального парка Лобни прошел решающий матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Встреча собрала более полутора тысяч зрителей.

Сборная жителей округа принимала команду прославленных ветеранов «Легенды хоккея». До последних минут сохранялась интрига: хозяева льда почти сравняли счет. Но опыт звездных гостей определил исход игры. Итоговый матча — 10:7 в пользу «Легенд хоккея».

Честь Лобни защищали советник губернатора Евгений Хромушин, начальник правового управления губернатора Евгений Русских, депутаты округа и спортсмены ХК «Крылья». Им противостояли легендарные хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие титаны под руководством тренера Александра Якушева.

«Для нас большая честь играть с такими мастерами на одной площадке, — рассказали участники сборной жителей. — Это настоящий праздник хоккея для всего города».

Особенным моментом встречи стало общение звезд спорта с детьми участников специальной военной операции. Легенды хоккея тепло поприветствовали ребят и вручили им памятные подарки.

Для гостей работали интерактивные спортивные зоны. Юные хоккеисты получили уникальную возможность — мастер-класс от двукратного чемпиона России, звезды КХЛ Сергея Соина.

Глава муниципалитета Анна Кротова поблагодарила участников и болельщиков и пригласила команду «Легенды хоккея» на реванш в следующем году.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он продолжает объединять поколения и прививать любовь к спорту.