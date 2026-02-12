Легенды хоккея сыграли с жителями Подольска в рамках губернаторского проекта

В Подольске прошел «Матч легенд» с участием прославленных хоккеистов. Ледовая арена «Заречье» приняла звезд отечественного спорта и команду округа.

За Подольск вышли игроки «Витязя». К ним присоединился глава округа Григорий Артамонов. Он взял клюшку и вышел на лед вместе с командой.

«Хочется пожелать, чтобы все прониклись хоккеем и спортом. Получите заряд эмоций, которых зимой так не хватает», — сказал Артамонов.

В составе гостей на лед вышли Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Вячеслав Фетисов. Семикратный чемпион мира оценил атмосферу на трибунах.

«Погода фантастическая, снежок, полный стадион. Люди пришли увидеть тех, за кого болели, и не думали, что легенды приедут к ним во двор», — отметил Фетисов.

Счет матча — 9:7 в пользу профессиональной команды. Но цифры ушли на второй план. Главным стал спортивный дух, который объединил арену и трибуны.