Легенды хоккея сыграли против жителей Солнечногорска

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска на центральном катке 7 марта состоялся захватывающий матч звезд хоккея. В игре приняли участие олимпийские чемпионы и звезды КХЛ: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Вячеслав Буцаев, Руслан Берников и Сергей Коньков. Команду вывел на лед двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

«Матч прошел в упорной борьбе. На самом деле проект, который делает Андрей Юрьевич Воробьев — "Выходи во двор, поиграем", — это очень важная история для всей Московской области», — отметил заслуженный мастер спорта СССР Виталий Прохоров.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу профессионалов. «Легенды хоккея» забросили шесть шайб, а сборная жителей Солнечногорска ответила тремя голами.