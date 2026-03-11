«Легенды хоккея» сыграют заключительный матч в парке Лобни

Четырнадцатого марта 2026 года в Центральном парке культуры и отдыха «Лобня» состоится заключительный матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче примут участие титулованные хоккеисты: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский и другие.

Стратегию и тактику команды «Легенд хоккея» на протяжении всех пяти сезонов проекта осуществляет Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, выполняющий роль тренера.

Также в мероприятии примут участие специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев и популярная блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Для болельщиков и гостей матча будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Для юных хоккеистов Сергей Коньков проведет традиционный мастер-класс.

Место проведения: г. о. Лобня, ул. Ленина, д. 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня».

Программа мероприятия: * 12:00 — мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду; * 13:00 — торжественное открытие, матч «Легенды хоккея» против «Сборной жителей».