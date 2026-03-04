«Легенды хоккея» сыграют с жителями Солнечногорска 7 марта

Центральный каток Солнечногорска станет площадкой для большого спортивного события. 7 марта здесь пройдет матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» с участием титулованных хоккеистов и команд местных жителей.

На лед выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и звезды КХЛ, которые сыграют против сборных округа. За стратегию и тактику команды «Легенд хоккея» на протяжении пяти сезонов проекта отвечает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев (ЯК-15), который выступает в качестве тренера.

Почетными гостями спортивного праздника станут актер театра и кино Роман Толкарев, а также популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

«Приглашаю всех жителей и гостей Солнечногорска стать частью незабываемого хоккейного праздника вместе с легендами спорта! Это уникальная возможность окунуться в атмосферу настоящего спортивного торжества, вдохновиться мастерством великих чемпионов и зарядиться позитивом на весь год вперед. Приходите всей семьей — будет ярко, динамично и по-настоящему празднично!», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Для зрителей подготовят специальную зону со спортивными активностями, конкурсами и призами. В 12:00 стартует мастер-класс для юных спортсменов, который проведет Сергей Коньков, а в 13:00 состоится церемония открытия и главный матч. Онлайн-трансляцию проведет Олег Жолобов.