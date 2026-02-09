Легенды хоккея» сыграют с любительской сборной в Наро-Фоминске

В рамках пятого зимнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра пройдет 12 февраля 2026 года на льду катка в Центральном парке имени В. В. Воровского.

Среди звезд хоккея, которые выступят в составе легендарной сборной, — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, а также другие известные спортсмены.

Наставником команды «Легенды хоккея» на протяжении всех пяти сезонов проекта остается двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Для болельщиков и гостей матча будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет традиционный мастер-класс для юных хоккеистов.

Место проведения: Наро-Фоминск, каток Центрального парка имени В. В. Воровского. Дата: 12 февраля 2026 года. Программа мероприятия: * 18:00 — мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду; * 19:00 — торжественное открытие, матч «Легенды хоккея» против «Сборной Наро-Фоминска».

Аккредитация СМИ: для получения аккредитации необходимо направить ФИО, наименование СМИ, должность и актуальные контактные данные журналиста на электронную почту mosoblsport@list.ru до 15:00 11 февраля 2026 года. Дополнительная информация по телефону: +7 915 103 04 69 (Анастасия).

