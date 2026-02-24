Легенды хоккея и военные сыграли товарищеский матч в Балашихе

За команду Легенд хоккея вышли Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Андрей Коваленко и Сергей Коньков. Капитаном стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул, что такие встречи помогают сближать разные слои общества.

За игрой наблюдали министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, глава управления по спорту Балашихи Никита Тарасевич, командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов и председатель спорткомитета Росгвардии Павел Пак. На трибунах также присутствовали актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова.

«Балашиха — это хоккейный город. Жители любят этот спорт и разбираются в нем. Матч стал настоящей традицией, объединяющей молодежь, родителей и военнослужащих с семьями», — отметил Никита Тарасевич.

Встреча завершилась дружеской ничьей со счетом 17:17. Игра стала седьмой в серии товарищеских матчей в рамках проекта «Выходи во двор». Его запустили в 2022 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководства Росгвардии.