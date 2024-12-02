«Легенды хоккея» дали старт подмосковному проекту «Выходи во двор»

Команда титулованных спортсменов «Легенды хоккея» дала старт IV сезону подмосковного проекта «Выходи во двор» игрой в Черноголовке. Матч завершился победой звезд со счетом 9:5, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Состязание прошло 1 декабря во Всероссийский день хоккея.

«Благодаря поддержке наших Легенд проект „Выходи во двор“ развивается. В каждом городе Подмосковья титулованные хоккеисты встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — рассказал министр спорта Дмитрий Абаренов.

На лед хоккейного комплекса Спортшколы «Черноголовка» в первом матче сезона вышли Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров. Неизменный тренер команды профессионалов — Александр Якушев.

«Формат проекта уникален. В этом году мы еще добавили слоган: „Нельзя стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора“», — отметил Фетисов.

Тренером команды жителей Черноголовки выступил актер, каскадер Денис Никифоров.

«Настойчивости пока не хватает. Немного пасуют перед известными спортсменами», — отметил он.

Матч комментировал депутат Московской области Думы Олег Жолобов. Перед началом игры «Легенды хоккея» пообщались с детьми участников СВО из городского округа. Встречи стали традицией на каждой игре проекта «Выходи во двор».