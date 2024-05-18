«Легенды футбола» в Серпухове открыли летний сезон игр «Выходи во двор» | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 20:20 «Легенды футбола» в Серпухове открыли летний сезон игр «Выходи во двор» Летний сезон игр проекта «Выходи во двор» стартовал в Серпухове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сезон летней серии игр «Выходи во двор» стартовал в Серпухове. Поболеть за игроков в матче-открытии на обновленный стадион «Спартак» пришли более 2,5 тысячи зрителей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом матче игроки команды «Легенд футбола» — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Василий Иванов и Александр Филимонов выиграли у сборной жителей городского округа Серпухов со счетом 7:4.

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​«Сегодня стартовал третий сезон, и нам вдвойне приятно, что начинаем мы его именно в этом прекрасном городе. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от сегодняшнего футбольного праздника», — рассказал Аленичев.

По традиции перед стартом матча для местных юных футболистов игроки звездной команды провели мастер-классы, в которых приняли участие спортсмены из Белгородской области.

Всего в летнем сезоне команда «Легенды футбола» проведет десять матчей с командами жителей Подмосковья в рамках проекта «Выходи во двор». Встречи пройдут с мая по сентябрь 2024 года в 10 городских округах Московской области.

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