Легенды футбола сыграли матч с бойцами дивизии имени Дзержинского в Балашихе

Как рассказали в региональном Минспорте, в составе звездной команды выступили Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов и Александр Филимонов, а их главным тренером был Валерий Гладилин. Комментировал игру спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

«Нам очень приятно принимать участие в таких гала-матчах. Каждый раз мы с удовольствием приезжаем в Железнодорожный, видим полные трибуны, сегодня очень много военных», — отметил футболист Андрей Тихонов.

Игра прошла на поле «Орион», который открылся после масштабной реконструкции прошлой осенью. Там заменили газонное покрытие и обустроили подогрев поля, а также привели в порядок трибуны, беговые дорожки и коммуникации.

«Хотел бы сказать огромные слова благодарности обеим командам за прекрасный футбол. Болельщики у команды дивизии имени Дзержинского, конечно, отличные — молодцы! Также хочу поздравить всех с наступающим Днем России, пожелать всего самого лучшего, успехов во всех ваших начинаниях», — сказал герой России, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещеров.

Матч состоялся в рамках госпрограммы «Спорт России».