Легенды футбола сыграют матч с любительской командой Мытищ 26 июля

Сборная легенд российского футбола сыграет матч с любительской командой в Мытищах 26 июля. Для гостей также проведут мастер-класс, лотерею и призами, конкурсы и многое другое.

Как рассказали в региональном Минспорте, матч пройдет в рамках проекта «Выходи во двор». Копитаном звездной команды Дмитрий Аленичев выведет на поле Романа Павлюченко, Андрея Каряка, Егора Титова, Дмитрия Хлестова и других известных футболистов. Комментировать игру будут Виктор Гусев и Олег Жолобов.

В рамках матча также проведут открытую тренировку для спортсменов-любителей, интерактивные конкурсы, лотерею и многое другое.

Всего за четыре года в рамках проекта провели более 40 матчей.