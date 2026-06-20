Легенды футбола провели мастер-класс в Можайске

В Можайске на стадионе школы «Гармония» прошел третий матч пятого сезона проекта «Выходи во двор». Но главное событие случилось еще до стартового свистка: легенды российского футбола вышли на поле, чтобы провести мастер-класс для воспитанников местной спортивной школы.

Среди наставников были Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Они поделились секретами мастерства, показали технику, удары, прием мяча и сыграли с детьми.

Александр Филимонов отметил, что для детей это невероятный опыт — оказаться на одном поле с мастерами футбола. «У ребят есть возможность перенять их опыт, научиться чему-то. И, поверьте, это дорогого стоит. Такие моменты остаются на всю жизнь и, возможно, определяют будущее», — сказал он.

После мастер-класса состоялся большой матч. Легенды сыграли против любительской сборной Можайского муниципального округа.