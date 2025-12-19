Легендарные хоккеисты провели тренировку для команды по следж‑хоккею в Балашихе

Легендарные хоккеисты провели совместную тренировку с командой по следж‑хоккею «Гвардия» в универсальном спорткомплексе стадиона «Орион» в Балашихе. Ветераны отечественного хоккея вручили девяти игрокам клуба звания кандидатов в мастера спорта.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

«Основатель команды Михаил Трифонов обратился в областное министерство с идеей организации клуба. Губернатор Московской области Андрей Воробьев всецело поддержал начинание. И вот уже второй год на льду команда показывает успехи. Уверен, что ребята на этом не остановятся и впереди у них серьезный путь в спорте, а мы всячески намерены им помогать и поддерживать», — сказал Алексей Перов.

Следж‑хоккеисты общались с олимпийскими чемпионами и заслуженными мастерами спорта — Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым и Виталием Прохоровым, а также с одним из лучших атакующих защитников в истории отечественного хоккея Александром Гуськовым. Встреча сочетала мастер‑классы, совместные упражнения на льду и теплые беседы о спорте и поддержке ветеранов.

Команду «Гвардия» возглавляет экс‑игрок «Кристалла» из Электростали Михаил Трифонов, который занимался следж‑хоккеем с 2016 по 2020 годы и по собственной инициативе в 2024 году создал коллектив из 14 игроков — многих новичков в хоккее. В 2025 году команда завоевала Кубок «Герои нашего времени» среди ветеранов специальной военной операции во Владивостоке и выиграла первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты‑Мансийске, укрепляя свой статус на всероссийской арене.