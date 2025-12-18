Легенда биатлона Леонид Резцов встретился с юными спортсменами Химок

Мастер спорта СССР международного класса Леонид Резцов 16 декабря провел автограф-сессию для воспитанников спортшколы «Новатор». Во время встречи он поделился воспоминаниями о выдающихся спортсменах и рассказал о важности труда и целеустремленности в спорте.

В своем выступлении Резцов говорил о значении трудолюбия и усилий для достижения высоких результатов. Встреча была посвящена выдающейся советской спортсменке Анфисе Резцовой, первой в истории чемпионке зимних Олимпийских игр в двух дисциплинах — лыжных гонках и биатлоне.

«Анфиса Резцова — яркий пример советского и российского спорта, который вдохновляет своей целеустремленностью и трудолюбием. Уход такой яркой звезды — это неоценимая потеря, но ее наследие, ее мужество и преданность спорту навсегда останутся в нашей памяти и будут служить ориентиром для новых поколений чемпионов», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Леонид Резцов подчеркнул, что Анфиса часто посещала спортивную школу и участвовала в награждениях, которые для юных спортсменов всегда были особенными.

«Подобные мероприятия всегда вызывают неподдельный интерес у наших ребят. Истории о выдающихся личностях невероятно вдохновляют их, дарят мотивацию. Ведь такая спортивная личность, как Анфиса Резцова, — это пример для подражания», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, что для местной молодежи регулярно проводятся мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти